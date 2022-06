Le service de transport à la demande sera reconduit pour les secteurs de Masson-Angers et Buckingham à Gatineau et il sera mis à l'essai cet été pour les résidents de La Pêche, Cantley, Chelsea et Val-des-Monts.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) reconduit donc pour une deuxième année consécutive son service de transport pour les secteurs Est de Gatineau.



Les résultats du projet pilote l'an dernier se sont avérés concluants avec près de 7000 déplacements effectués, et ce, malgré la pandémie.



La demande citoyenne était aussi présente, puisque les besoins du secteur sont particuliers, alors que les lignes d'autobus traditionnelles ne répondaient pas aux besoins.

« La STO a fait une annonce dernièrement par rapport à la gratuité du transport en commun pour les jeunes du secondaire. Il y a là un combo idéal pour un jeune des secteurs de Buckingham et de Masson-Angers. C'est une qualité de service qui vient vraiment de monter dans notre secteur. »

- Edmond Leclerc, membre du conseil d'administration de la STO et conseiller municipal du district de Buckingham.

MRC des Coillines-de-l'Outaoauais

Le service gratuit de transport à la demande fonctionnera durant les fins de semaine pour certaines municipalités de la MRC des Collines-de-l'Outaouais par l'entremise du réseau Transcollines.



Via une application mobile, il sera ainsi possible de réserver un déplacement sur mesure.



L'offre de services sera étendue en semaine et dans d'autres secteurs ruraux de l'Outaouais cet automne.