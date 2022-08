Les automobilistes qui empruntent le pont Champlain pour traverser la rivière des Outaouais entre Gatineau et Ottawa devront faire preuve de patience dans les prochains mois.

Un chantier se met en branle mardi et des impacts sont à prévoir jusqu'en novembre.

«Ces travaux sont nécessaires pour réhabiliter la structure et l’asphalte afin d’assurer la sécurité et la durabilité à long terme», a fait savoir la Commission de la capitale nationale.

Le pont sera notamment complètement fermé à la circulation pour les trois prochaines nuits.

Puis, à compter de demain et jusqu'en novembre, une voie du pont sera retranchée.

Il faut prévoir de la congestion puisque les voies restantes seront plus étroites et la limite de vitesse sera abaissée à 40 km/h.

«Afin de minimiser l’impact et les perturbations pour les utilisateurs actifs et la circulation automobile, les travaux sont réalisés par phases et deux voies de circulation seront maintenues durant les travaux, a indiqué la CCN. Le pont demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes. Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards car les voies ouvertes seront plus étroites et la limite de vitesse maximale sera réduite à 40 km/h.»

Les travaux, qui seront réalisés par étape, devraient être terminés en 2024.

Les travaux comprennent l’enlèvement complet et partiel de l’asphalte et le repavage, la réparation et l’imperméabilisation du tablier en béton, la réparation et le remplacement des joints d’expansion et l’amélioration des voies cyclables.