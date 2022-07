Un tronçon du boulevard Lorrain sera fermé à la circulation toute la semaine en raison de travaux qui seront menés par la STO dans le cadre du prolongement du Rapibus.

Le boulevard sera fermé à la hauteur du chemin de fer, soit entre les rues de Montebello et Sainte-Rose.



Seule la circulation locale sera autorisée, et ce au moins jusqu’à vendredi.

Des détours et itinéraires alternatifs seront mis en place via les boulevards Saint-René Est et Maloney Est.