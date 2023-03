Des vols de chauffe-eaux seraient à l'origine de la violente explosion survenue le 13 février dernier dans le secteur Orléans, à Ottawa.

Le suspect dans cette affaire, Kody Troy Crosby, serait entré à l'intérieur de deux maisons en construction la veille de la déflagration pour y subtiliser ces équipements.



L'homme de 35 ans aurait ainsi laissé l'alimentation en gaz naturel fuyante à l'air libre.

Il fait face maintenant à une douzaine de chefs d'accusation, dont incendie et négligence criminels causant des lésions corporelles.

Rappelons que l'explosion sur la Terrasse Blossom Pass a fait 12 blessés, dont deux graves, et détruit quatre maisons en construction.

Elle a aussi endommagé des dizaines de résidences du secteur et forcé l'évacuation d'une trentaine de familles.

Revoyez les dégâts de l'explosion dans la vidéo. Sources: @JourneyVialens (Twitter) et les Services d'incendie d'Ottawa :

@OttFire Firefighters used chainsaws to cut through a large amount of debris & have rescued one person from the wreckage. Individual was stable & talking. #OttNews pic.twitter.com/ch1hm144nB