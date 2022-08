Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu en fin de journée, hier, à Ottawa.

La collision impliquant deux voitures s'est produite vers 17h sur le chemin Snake Island, dans le sud de la capitale.



Une personne dans la vingtaine et une autre âgée de plus de 90 ans ont dû être transportées à l'hôpital, où elles reposent maintenant dans un état stable.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l'accident.

At approximately 17:04, @OttFire responded for a 2 vehicle motor collision at Snake Island Rd & Blanchfield Rd. One occupant was trapped inside their vehicle. Firefighters stabilized the vehicle & started the extrication process at 17:17. #OttNews pic.twitter.com/N9C4zyC1px