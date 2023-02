Une violente explosion a secoué une banlieue d’Ottawa, lundi matin, faisant 12 blessés, dont deux enfants, ont indiqué les autorités. Deux des victimes ont dû être retirées d’un amas de décombres.

Selon les Services paramédicaux d’Ottawa, les deux enfants blessés sont au nombre des six personnes transportées à l’hôpital immédiatement après l’explosion, survenue à Orléans, à l’est d’Ottawa, dans des maisons en construction du groupe immobilier Minto.

Deux hommes ont été grièvement blessés, mais les six personnes transportées à l’hôpital étaient dans un état stable, ont indiqué les ambulanciers. Six autres blessés légers ont été soignés sur place.

Personne ne manquait à l’appel dans le quartier touché lundi après-midi, a déclaré Nicholas DeFazio, agent d’information au Service de prévention des incendies d’Ottawa.

Voyez l'explosion dans la vidéo ci-haut. Sources: @JourneyVialens (Twitter) et les Services d'incendie d'Ottawa

@OttFire Firefighters used chainsaws to cut through a large amount of debris & have rescued one person from the wreckage. Individual was stable & talking. #OttNews pic.twitter.com/ch1hm144nB