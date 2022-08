Deux boxeurs gatinois monteront dans le ring le 27 octobre prochain au théâtre du Casino du Lac-Leamy.

Alexandre Gaumont tentera de demeurer invaincu (4-0; 2 KO), du moins s'il l'emporte d'abord le 16 septembre à Montréal.



L'athlète de Buckingham ne craint pas ces deux combats en moins de six semaines.



«C'est la deuxième fois chez les professionnels que je me bats deux fois en deux mois. La dernière fois, ç'avait super bien été, parce que t'as pas besoin de recommencer un camp d'entraînement, t'es déjà en "shape", t'es déjà prêt pour ton deuxième combat.»

D'autant plus qu'il pourra de nouveau se battre devant les siens.



«Je suis excité. Ça fait quelques années que je ne me suis pas battu chez moi. La dernière fois, c'était au niveau amateur. Le monde a hâte de me voir en action. Je pense qu'on va remplir la salle et que ça va être toute une soirée.»

Un autre gatinois, Harley-David O'Reilly, fera pour sa part ses débuts professionnels lors de ce gala.

Les billets sont déjà en vente sur le réseau Ticketmaster.