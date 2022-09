La police d'Ottawa met la population en garde après deux attaques complètement gratuites à l'endroit de femmes qui marchaient dans la rue.

Le premier incident est survenu le 13 septembre dernier sur la promenade Cahill.

« Deux femmes marchaient en direction du sud (....) lorsqu'elles ont été abordées par derrière par un homme, a indiqué le Service de police d'Ottawa. Une femme de 58 ans a été frappée à la tête. Elle a subi des blessures mineures. »

Le deuxìème incident est survenu le 18 septembre sur la promenade Uplands.

« Une femme de 29 ans marchait sur le trottoir quand un homme s'est approché depuis une zone herbeuse, a fait savoir le Service de police d'Ottawa. Lorsqu'il l'a atteinte, il l'a frappée. Elle a été légèrement blessée. »

Police are advising public about two unprovoked assaults against women https://t.co/GZnubRf4Hn#ottnews