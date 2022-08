Deux travailleurs ont dû être secourus après que la nacelle dans laquelle ils s'affairaient à nettoyer les fenêtres d'une tour à condos d'Ottawa soit tombée en panne hier.

Les pompiers ont été appelés à se rendre sur la promenade Grant Carman vers 13h, alors que les travailleurs étaient suspendus au 10e étage de l'immeuble, incapables de redescendre sur la terre ferme.



Les services d'urgence sont finalement parvenus à les faire grimper sur le toit de l'immeuble, environ une heure plus tard, à l'aide de câbles.

Personne n'a été blessé au cours de cet incident.

