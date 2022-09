Deux résidences ont été ravagées par un incendie hier soir à Ottawa.

Les flammes ont pris naissance vers 22h15 dans une résidence de la rue Bell Nord, dans l'ouest de la capitale, puis se sont propagées rapidement à la maison voisine.



Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur des deux résidences, qui étaient vouées à la démolition selon CTV.

Un pompier a toutefois été blessé au cours de l'intervention.

L'incendie a été maîtrisé en un peu plus d'une heure.

La cause du brasier est sous enquête.

Ottawa Fire on scene of a Working Fire on Bell ST South @ Orangeville ST. Crews had heavy fire in a vacant house extending to an adjoining house on arrival. Fire in the exposure is knocked down. Partial interior collapse in the main house. #ottnews #OttFire #Ottawa pic.twitter.com/gHchktwtFa