Deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées gravement dans un accident survenu mardi soir à La Pêche, en Outaouais.

La tragédie s’est produite vers 19h sur la route 105 dans le secteur Farrellton.



Les deux personnes décédées sont un homme et une femme qui prenaient place dans le même véhicule.



La cause et les circonstances de l’accident demeurent pour l'instant inconnues.

Plus de détails à venir...

ACCIDENT | ROUTE 105

Le service de police confirme le décès de 2 personnes H et F prenant place dans le même véhicule et 2 blessés sérieux dans un autre véhicule. La cause et les circonstances inconnues pour l’instant. Policiers tjrs sur place. PLUS DE DÉTAILS DEMAIN EN MATINÉE pic.twitter.com/YaLKZ3Sk5X