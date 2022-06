Bilan de la saisie : Plus de 490 comprimés de méthamphétamine;

Plus de 1.3 kilos de cannabis;

Plus de 180 grammes de cocaïne;

Plus de 100 grammes de crack;

Plus de 50 grammes de haschisch;

Plus de 25 comprimés d’ecstasy;

Plus de 1600$ en argent canadien;

Items servant au trafic de stupéfiants. Source: Sûreté du Québec