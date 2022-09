10 demandes prioritaires de la Ville de Gatineau Maintenir et actualiser le programme Accèslogis en bonifiant les enveloppes et les incitatifs financiers. Octroyer des unités supplémentaires pour assurer une continuité dans la construction de logements sociaux et communautaires Actualiser le financement des projets de logements sociaux et communautaires pour refléter l’augmentation sans précédent des coûts de construction et la hausse des taux hypothécaires S’engager à signer un nouveau pacte fiscal qui permettra à Gatineau, comme aux autres villes du Québec, de rencontrer leurs obligations financières, incluant les nouvelles responsabilités qui découlent de décisions provinciales Démontrer un engagement ferme et soutenu à investir pour rattraper les retards en santé, en éducation postsecondaire et en culture. Appuyer Gatineau dans la mise à jour de ses infrastructures sportives, récréatives et communautaires Pérenniser un financement à la hauteur des besoins en santé mentale et en itinérance, en hébergement d’urgence et transitoire, tout en encourageant le soutien à la mission des organismes communautaires Appuyer la Ville de Gatineau dans ses efforts de densification et de protection des milieux naturels, par le biais d’un plan d’action porteur et ambitieux de la nouvelle Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire (PNAAT) S’engager à financer adéquatement et de façon ferme un réseau structurant de transport collectif à Gatineau Bonifier l’aide d’urgence à la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour assurer une transition post-pandémique S’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, la transformation numérique et au rayonnement de nos PME par des stratégies régionales et ciblées Réunir les conditions gagnantes pour la consolidation d’une zone d’innovation en cybersécurité Source: Mairie de Gatineau