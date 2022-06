C'est ce jeudi qu'on connaîtra l'emplacement du futur hôpital régional en Outaouais.

Selon plusieurs sources, le gouvernement Legault aurait changé son fusil d'épaule et aurait choisi le site où se trouve l'actuel poste de police, ainsi que plusieurs commerces et entreprises, sur le boulevard de la Carrière, dans le secteur de Hull.



Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sera de passage à Gatineau ce jeudi matin pour en faire l'annonce officielle à 9h15.

La mairesse, France Bélisle, qui a été mise au courant de cette décision mais qui n'a pas voulu vendre la mèche, a salué mercredi l'écoute du gouvernement dans ce dossier.

«Le gouvernement a pris une sage décision de prendre, nos pas un pas de recul, mais de côté dans ce dossier-là pour analyser d'autres éléments, a-t-elle affirmé. Je pense que la Ville de Gatineau et l'ensemble de la région de l'Outaouais sortira gagnante de ce pas de côté.»

Le nouveau site, qui n'avait jamais encore été évoqué publiquement, répondrait à plusieurs préoccupations, notamment quant à la proximité des axes routiers, du transport en commun et du centre-ville.

«Je pense qu'on est arrivés au meilleur scénario possible dans les circonstances parce qu'il faut rappeler que le site idéal n'existe pas, a martelé France Bélisle. Il y a toutes sortes d'avantages et d'inconvénients dans les sites qui ont été analysés et c'est normal.»

Des expropriations de commerces et d'entreprises pourraient être nécessaires pour faire de la place pour l'hôpital.

