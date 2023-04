Les autorités de Gatineau surveillent avec attention les niveaux d'eau un peu partout sur le territoire.

Des équipes sont sur le terrain, particulièrement près des secteurs les plus à risques, soit dans le secteur Gatineau (rue Jacques-Cartier Est; le secteur entre l'autoroute et la rue Moreau ainsi que les rues Adélard et Jacques-Cartier Ouest; le secteur des rues Riviera, Glaude, Saint-Patrice et Saint-Paul et le boulevard Hurtubise Est et Ouest, les rues Campeau et de Versailles) et le secteur de Masson-Angers (le chemin du Fer-à-Cheval et la rue du Ruisseau).

«La pointe de la première crue des eaux est attendue possiblement entre mercredi et vendredi et les niveaux devraient rester élevés pendant plusieurs jours. On estime que 1049 terrains seront touchés et 254 bâtiments sont à risques.» - France Bélisle, mairesse de Gatineau

Dans un communiqué acheminé aux médias en fin de journée mardi, la Ville de Gatineau affirmait avoir remarqué une hausse des niveaux d'eau de 16 cm pour la rivière des Outaouais et de 6 cm pour la rivière Gatineau.

Des sacs de sable demeurent disponibles aux divers sites (parc Louis-Roy, aux intersections des rues Campeau et Hurtubise et aux intersections des rues de Versailles et Watt, les intersections des rues Saint-Sauveur et Saint-Denis, le stationnement municipal du parc La Baie, le stationnement du centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf sur la rue Moreau et le chemin du Quai), ainsi que du sable en vrac et des sacs vides. Des preuves de résidence sont demandées.

La Ville de Gatineau invite les citoyens à prendre des quantités de sacs de façon graduelle pour permettre à leurs voisins de s'approvisionner également. «Ainsi, tous pourront commencer à monter leur digue en prévision de la fin de semaine.»

Par ailleurs, le Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) procédera dès mercredi à des visites résidentielles auprès des propriétés qui se trouvent dans les zones susceptibles d'être touchées.

La Ville de Gatineau est aussi en train de mettre en branle tous les préparatifs nécessaires dans l'éventualité de l'ouverture des centres pour les sinistrés.