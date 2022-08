Sept personnes ont été blessées à la suite d'un grave accident survenu dimanche après-midi à Alfred-Plantagenet, dans l'Est ontarien.

La collision impliquant deux véhicules est survenue vers 13h40 à l'angle des routes 19 et 2.



Une femme de 29 ans a notamment dû être transportée par hélicoptère à l'hôpital pour y soigner des blessures qui mettaient sa vie en danger.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes et circonstances de l'accident.

#HawkesburyOPP investigating a serious motor vehicle collision that occurred at the intersection of County Road 19 and 2 in the Township of Alfred-Plantagenet. Seven people injured, one critically. Intersection completely shut down for investigation. Please avoid the area. ^jm pic.twitter.com/yBuLZ0zl2e