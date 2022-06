Les policiers d'Ottawa ont identifié deux personnes et deux véhicules d'intérêt en lien avec l'opération qui a forcé l'évacuation de la colline du Parlement samedi après-midi.

On ne rapporte toutefois aucune arrestation à ce stade-ci, mais la sécurité du grand public n'est pas compromise.

« La police d'Ottawa a reçu des informations sur une menace potentielle dans le secteur de la colline du Parlement plus tôt aujourd'hui, a indiqué le Service de police d'Ottawa sur Twitter samedi soir. En coordination avec les partenaires de la sécurité et des services de police, les agents ont commencé à évacuer le secteur, en fermant les rues à la circulation des véhicules et des piétons. Deux véhicules et deux personnes d'intérêt ont été localisés. Après enquête, aucune menace pour la sécurité publique n'a été identifiée. »

Selon Global News, c'est une alerte à la bombe qui aurait entraîné le déploiement policier.



La situation est rentrée dans l'ordre environ trois heures après le début de l'opération.

