Les agents des règlements municipaux d'Ottawa ont donné 30 contraventions et fait remorquer huit véhicules hors du centre-ville dimanche, dernière journée de la zone de contrôle des véhicules motorisés.

Ceci est une traduction de CTV News Ottawa.

La zone de contrôle, qui vise à empêcher une autre occupation de type convoi près de la colline du Parlement, est entrée en vigueur à 8h mercredi en prévision des célébrations de la fête du Canada et d'éventuelles manifestations. Bien que les routes restent ouvertes à la circulation, les véhicules participant aux manifestations sont interdits et il est interdit de se garer ou de s'arrêter dans le secteur.

Dans une mise à jour dimanche après-midi, Ottawa Bylaw a déclaré que depuis 8h mercredi, les agents ont remis 513 contraventions de stationnement, dont 186 contraventions samedi et dimanche, et remorqué 121 véhicules.

Six contraventions ont été données pour encombrement de la voie publique, une contravention pour «empilement de matériaux sur la voie publique» et trois contraventions pour véhicules de rafraîchissement mobiles sans permis.

Le service des règlements municipaux indique que trois contraventions ont été données pour l'utilisation non autorisée de feux d'artifice, tandis qu'une contravention a été donnée pour urination publique.

«Nous remercions tous les résidents et visiteurs qui ont célébré la fête du Canada tout en respectant les résidents et les lois d'Ottawa», a déclaré le Service des règlements municipaux sur Twitter dimanche après-midi.

