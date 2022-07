Le maire Jim Watson affirme que la ville d'Ottawa et la police d'Ottawa étaient mieux préparées et disposaient de plus de ressources pour assurer le maintien de l'ordre dans la capitale lors du long week-end de la fête du Canada, alors qu'un sentiment de normalité est revenu au centre-ville d'Ottawa et dans la Cité parlementaire après le 155e anniversaire du Canada.

Ceci est une traduction de CTV News Ottawa.



M. Watson affirme que la ville d'Ottawa soumettra au gouvernement fédéral le projet de loi sur les services de police pour les festivités de la fête du Canada.

Les touristes et les visiteurs ont profité d'un samedi chaud et ensoleillé en remplissant les terrasses, les magasins et les attractions touristiques d'Ottawa au lendemain de la fête du Canada.

Une zone de contrôle des véhicules à moteur demeure en vigueur au centre-ville d'Ottawa afin d'interdire les véhicules participant aux manifestations et aux rassemblements. Des agents de la police d'Ottawa, de la GRC, de la PPO et des services de police municipaux continuent de patrouiller dans le secteur en voiture de patrouille, à vélo et à pied.

Une présence policière accrue est maintenue à #Ottawa afin d'assurer la sécurité du public pour le reste de la fin de semaine de la #FêteduCanada. Rappel : La zone de contrôle des véhicules motorisés est toujours en place. Visitez https://t.co/I83zTkzy76 pour plus d'information. pic.twitter.com/RGtljG4SVT — Ottawa Police (@OttawaPolice) July 2, 2022

«Je pense que les choses se sont vraiment, vraiment bien passées. Peu d'arrestations, évidemment, au fil des jours, beaucoup de contraventions et de remorquages, mais les gens ont compris que nous allions être sérieux», a déclaré M. Watson à CTV News Ottawa samedi après-midi. «Nous ne voulons pas avoir une répétition de ce qui s'est passé il y a quelques mois et je remercie les gens d'Ottawa d'avoir été de bons hôtes.»

Des festivités sans encombre

Des dizaines de milliers de personnes ont visité le centre-ville d'Ottawa et les plaines LeBreton vendredi pour célébrer la fête du Canada, les principaux événements ayant été déplacés de la colline du Parlement en raison de la construction de l'édifice du Centre.

Un grand nombre d'agents étaient présents dans tout le centre-ville pour surveiller les fêtards de la fête du Canada, tandis que plusieurs routes étaient fermées aux véhicules dans toute la région.

«Je pense que la police et la ville ont trouvé un bon équilibre. Vous ne voulez pas transformer l'endroit en quelque chose où il y a un poste de contrôle tous les deux pieds, mais il y avait une très forte présence policière», a déclaré Watson.

«Je pense que les choses ont très bien fonctionné, nous avons tiré beaucoup d'enseignements de ce qui s'est passé il y a quelques mois et, en fin de compte, il s'agit d'une célébration de notre pays, les gens devraient avoir la liberté d'aller et venir. Pour les personnes qui sont venues protester, elles ont eu leur marche, elles ont fait passer leur message et, à ma connaissance, elles n'ont pas perturbé les procédures officielles, ce qui était intelligent de leur part».

Des centaines de personnes ont défilé de la colline du Parlement au centre-ville d'Ottawa jusqu'au Monument commémoratif de guerre du Canada, vendredi en fin d'après-midi, pour protester contre les vaccins et les mandats COVID-19, ainsi que contre le gouvernement fédéral. Des agents ont surveillé la marche alors qu'elle traversait des zones résidentielles.

Selon les commerçants du centre-ville, le vendredi a été très animé, mais les foules n'étaient pas aussi nombreuses que lors des précédentes fêtes du Canada.

«Nos chiffres étaient un peu plus bas, un peu plus faibles que ceux des autres fêtes du Canada, mais dans l'ensemble, je dirais que c'était un succès», a déclaré Sarah Chown, associée directrice de Metrpolitan Brasserie.

Mme Chown a ajouté que le fait que la police surveille les protestations a été utile.

«Des gens qui se promènent en protestant, ce n'est pas la même chose que de garer vos camions sur le pas de ma porte, tout le monde a le droit de protester», a déclaré Chown. «Si c'est juste un autre qui se reproduit, ça me va tant qu'il n'y a pas de perturbations dans les affaires quotidiennes».

Joel Herback dit qu'il a passé la journée au centre-ville pour célébrer la fête du Canada, et qu'il n'a pas remarqué de protestations.

«Dans l'ensemble, plutôt positif», a déclaré Herback, décrivant l'ambiance du centre-ville. «C'était une très bonne atmosphère, tout le monde semblait être dehors pour la même raison et c'était vraiment agréable».

Certains résidents qui se promenaient dans le centre-ville samedi ont dit qu'ils avaient choisi de rester à l'écart le vendredi en raison du risque de protestations.

«Pendant toute la protestation, ma vie a été à peu près mise en attente, alors en ce jour de fête du Canada, j'ai supposé que ce serait à nouveau chaotique», a déclaré Chanel Sosnoski, qui vit dans le Centretown. «Mon petit ami vit à Orléans; nous avons décidé de passer le week-end à Orléans. C'était beaucoup plus calme».

Quelques incidents rapportés

La police d'Ottawa n'a pas fourni de mise à jour officielle sur les opérations de la fête du Canada. La police a toutefois indiqué qu'un homme d'Ottawa fait face à des accusations après avoir sorti un couteau sur un agent de la GRC.

Un homme d'Ottawa, âgé de 19 ans, a été arrêté sous la menace d'une arme à feu et accusé. Il doit comparaître en cour aujourd'hui. #ottawa #ottnews @Nat_Div_RCMP 3/3 — Ottawa Police (@OttawaPolice) July 2, 2022

Entre mercredi 8h et samedi 8h, les agents du Service des règlements municipaux d'Ottawa ont donné 327 contraventions de stationnement et ont fait sortir 91 véhicules de la zone de contrôle des véhicules à moteur.

Selon M. Watson, la ville et la police d'Ottawa ont tiré des leçons de la manifestation du «Convoi de la liberté» en janvier et février, ce qui a contribué à l'intervention de ce week-end.

«Nous étions mieux préparés, nous avions plus d'agents de police au bon moment, nous avions besoin d'eux de différents services de police et à la fin de la journée, je pense que ce que nous avons fait était de s'assurer qu'il y avait une présence policière, mais nous avons également été très fermes dans l'application des règles », a déclaré Watson.

La zone de contrôle des véhicules à moteur devrait rester en place autour du centre-ville d'Ottawa et de la Cité parlementaire jusqu'à lundi matin.

Le maire affirme que la ville d'Ottawa et la police d'Ottawa ne connaissent pas le coût total du maintien de l'ordre dans la capitale pour la fête du Canada, mais qu'il demandera de l'aide aux échelons supérieurs du gouvernement.

«Les gens ont la liberté de protester et de critiquer le gouvernement qu'ils veulent. Cela devient très coûteux, très franchement, pour les contribuables d'Ottawa», a déclaré Watson, reconnaissant que les groupes de défense de la liberté ont promis d'organiser des manifestations tout l'été.

«Nous allons chercher du soutien, évidemment, pour les trois derniers jours, auprès du gouvernement fédéral. Ce sont eux qui ont financé l'occupation illégale des camions il y a quelques mois».

«C'était une entreprise coûteuse; nos policiers sont fatigués, ils travaillent sur ce genre de problèmes depuis six mois et mon espoir est que cela ne vienne pas simplement pour le plaisir de crier et de hurler et de dire les mêmes choses.»

Avec les informations de la Presse canadienne