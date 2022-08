Après l'annulation du défilé de Fierté Montréal ce week-end, tous les yeux sont tournés vers Ottawa, qui célébrera la diversité dans moins de deux semaines.

Les festivités de Fierté dans la capitale doivent débuter le 21 août et se conclure avec le défilé dans les rues du centre-ville le 28 août.



Pour l'instant, l'organisation est confiante que tout se déroule bien, malgré les embuches rencontrées après deux ans de pandémie.

« Nous sommes en bonne voie pour organiser notre plus grand festival de la fierté de la capitale et nous avons vraiment hâte de célébrer notre communauté, a déclaré le directeur exécutif de Fierté dans la capitale, Toby Whitfield, sur les ondes de CFRA. Nous n'avons pas le même roulement de personnes qui reviennent d'une année à l'autre parce que nous n'avons pas organisé le festival de la même façon au cours des deux dernières années. Je pense que, comme d'autres festivals, nous travaillons avec de nouveaux vendeurs et de nouveaux fournisseurs et beaucoup de nouvelles personnes dans de nouveaux rôles. »

Jusqu'à 300 bénévoles seront nécessaires pour assurer le bon déroulement des festivités. Les détails se trouvent sur le site web de Fierté dans la capitale.

« Nous recherchons des personnes pour aider le long du parcours du défilé, pour diriger le défilé, pour le maintenir en mouvement, pour aider à mettre en place les barricades, et aussi pour aider à mettre en scène les gens, à diriger les gens, tous les plus de 150 groupes et organisations que nous avons dans le défilé pour qu'ils se placent au bon endroit dans la file d'attente du défilé, a affirmé M. Whitfield. Nous avons d'autres rôles à jouer tout au long du week-end, de l'aide au personnel des tentes d'information à la mise en place de tables et de chaises, en passant par l'accueil des gens dans la rue. »