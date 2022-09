Le gouvernement fédéral a revu à la hausse les offres faites aux membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada.

Il leur propose maintenant des augmentations salariales variant entre 1,5% et 3% pour les quatre prochaines années, pour une moyenne annuelle de 2%.

L'offre initiale prévoyait des augmentations de 1,5%, 2%, 1,75% et 1,5%, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,7%.

L'AFPC juge toutefois cette offre insuffisante puisqu'elle est en-dessous du taux d'inflation.

« Alors que le coût de la vie continue de grimper en flèche, les membres de l’AFPC s’attendent à ce que le Conseil du Trésor leur propose une entente juste et équitable qui protégera leur pouvoir d’achat et leur permettra de rattraper le retard salarial, a écrit le plus grand syndicat de fonctionnaires au pays. Cette dernière offre peu sérieuse témoigne d’un flagrant manque de respect envers les fonctionnaires. »

Rappelons que, pour tenter de trouver un terrain d'entente, des séances de médiation sont prévues le mois prochain et des audiences de la commission de l’intérêt public auront lieu cet automne.

« Si les commissions de l’intérêt public ne nous permettent pas de conclure une entente, les membres de l'AFPC doivent être prêts à intensifier leurs actions, jusqu'à la grève si nécessaire, pour obtenir une convention équitable », a prévenu le syndicat.