L'Outaouais n'échappe pas à la vague de froid intense qui affecte tout le Québec.

Après une nuit glaciale où le mercure est descendu jusqu'à - 35 degrés Celsius, la journée de vendredi ne sera guère mieux avec des températures prévues de - 43 degrés en considérant le refroidissement éolien.



Le météorologue Simon Legault d'Environnement Canada recommande d'éviter une exposition prolongée au froid pour prévenir les engelures ou l'hypothermie.



«Il faut vraiment s'habiller de manière convenable. Des engelures avec des refroidissements éoliens de - 40, ça prend environ 10 minutes avec la peau exposée. On reste actif et on bouge un peu si on doit absolument être dehors, mais, idéalement, on essaie de reporter nos activités.»

Ce froid polaire force d'ailleurs plusieurs événements ou entreprises à revoir leurs horaires, voire à annuler leurs activités extérieures.

Les monts Cascades et Edelweiss, ainsi que Ski Vorlage, seront ainsi fermés pour la journée, alors que le Camp Fortune et le mont Sainte-Marie réduiront leurs heures de fonctionnement de 9h à 16h.

Aucune annonce n'avait encore été faite pour l'instant quant à Bal de Neige.



La course des Championnats de ski de fond de l'Est du Canada qui devait se tenir vendredi au Centre de ski Nakkertok de Gatineau est quant à elle annulée.