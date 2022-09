Une enquête est en cours à Ottawa après que des coups de feu aient été entendus dimanche matin dans le secteur Heron Gate.

L'incident est survenu vers 10h20 sur la rue Paddington.



Les policiers ne rapportent aucun blessé, mais deux personnes ont été arrêtées et une arme a été saisie.

La présence policière a été accrue dans le secteur, mais les autorités affirment qu'il n'y a aucun danger pour le public.

