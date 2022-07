Les commerces et entreprises qui pourraient être expropriés dans le processus de construction du futur hôpital régional sont conviés à une importante rencontre jeudi.

La Société québécoise des infrastructures les invite à une rencontre d’information à 10h au Palais des congrès de Gatineau. Il sera question des prochaines étapes qui seront entreprises dans ce dossier.

D’ici la fin de l’été, les propriétaires et locataires concernés auront tous reçu un avis de la part d’un huissier.

«D’ici la fin de l’été, un avis d'imposition d'une réserve pour fins publiques sera signifié par huissier aux propriétaires concernés et inscrit au Registre foncier, a fait savoir la Société québécoise des infrastructures. Dans les 15 jours de la signification de l’avis de réserve, les propriétaires devront déclarer aux procureurs du CISSSO par écrit les noms et adresses de leurs locataires, la nature, la date, la durée et le loyer de chaque bail (ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi, au sens de la Loi sur l’expropriation) et les conditions auxquelles ils occupent les lieux. Les locataires (et occupants de bonne foi, au sens de la Loi sur l’expropriation) seront par la suite informés de l’imposition d’un avis de réserve.»

Les avis d’expropriation seront envoyés dès que la collecte d’informations sur l’ensemble des propriétés sera complétée.

Rappelons que le futur hôpital régional sera construit sur la rue d’Edmonton, là où se trouve le poste du SPVG ainsi que de nombreux commerces et entreprises.