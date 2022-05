La Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l'Outaouais rejette le choix du Centre Asticou comme site pour la construction du futur hôpital régional.



Ce serait l'une des options présentement à l'étude par la Coalition Avenir Québec (CAQ), mais le regroupement s'y oppose fermement.

Outre les enjeux de transport durable et de congestion routière, le président du Conseil régional en environnement, Marc Bureau, affirme qu'il en va de la protection du Parc de la Gatineau.

«Il y a une problématique de garder l'intégrité du Parc de la Gatineau parce qu'il va y avoir un développement important», a-t-il affirmé en entrevue avec Noovo Info.

L'ancien maire de Gatineau a aussi réitéré que «la décision entourant doit être remise aux citoyens de l'Outaouais et aux élus de l'Outaouais».

La Coalition déplore par ailleurs le manque d'implication du ministre régional, Mathieu Lacombe, dans le dossier.

«Quand on a une vingtaine de groupes et une dizaine d'associations de résidents, ça mériterait peut-être une rencontre régionale avec tous ces groupes-là pour qu'on puisse faire valoir nos points», a affirmé Marc Bureau.

Mathieu Lacombe s'est dit ouvert à une rencontre dans une série de tweets publiés lundi.



Je suis surpris. J’ai pourtant eu une rencontre avec M. Bureau et l’entreprise Brigil, à leur demande, dès novembre. Ils voulaient me convaincre de construire le campus santé au centre-ville. J’ai aussi rencontré M. Bureau et la Coalition avec le ministre de la Santé en avril. https://t.co/eC4Mzw0RMn