Deux zones réservées aux transactions d'objets en ligne ont été mises en place par la police de Gatineau afin d'augmenter la sécurité des résidents.

La popularité grandissante de sites permettant la vente et l'achat d'articles par des particuliers sur Internet pose certains risques, ce pourquoi le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a voulu agir de façon proactive.



D'ailleurs, pas moins de 75 plaintes en cette matière ont déjà été déposées auprès des forces de l'ordre gatinoises en 2022.



«On croit qu'avec l'effet dissuasif, on va prévenir des transactions frauduleuses et même parfois il y a des agressions physiques ou des vols qui se passent lors de ventes ou d'achats d'objets au moment de la transaction quand les gens sont en contact. On pense donc que ces zones viennent aider à améliorer cette situation.»

- Josée Bouchard, Porte-parole, SPVG



Ces nouvelles zones, situées aux postes de police de Gatineau et de Hull, sont dotées de caméras en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Il sera aussi possible d'y faire l'échange d'enfants pour les parents ayant une garde partagée conflictuelle.