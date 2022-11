La Ville de Gatineau fait face à un manque à gagner de 65 millions $ et devra faire des choix déchirants quant aux services et projets d'infrastructures qui seront mis de l'avant au cours des cinq prochaines années.

Certains projets ont vu leur budget diminué, voire carrément coupé, les repoussant ainsi au-delà de 2027.



«Ce n'est pas de vouloir pelleter tout par en avant, sauf que, à un moment donné, si on n'est pas capable de livrer la marchandise et on fait semblant que tout va bien, on bloque des millions de dollars et on n'est pas capable de faire des actions prioritaires.»

- France Bélisle, Mairesse, Ville de Gatineau

Une situation qui déplaît à l'opposition, Action Gatineau.



«Si on retire l'argent, ces projets-là ne sont plus dans la machine et deviennent en compétition avec tous les nouveaux projets. De les définancer, c'est pour moi les jeter à la poubelle. »



- Caroline Murray, conseillère municipale et porte-parole du secteur Ouest, Action Gatineau.

Les élus devaient discuter mardi après-midi du plan financier de la ville pour les dix prochaines années.