La rue Amherst du secteur Hull, à Gatineau, changera de nom pour devenir la rue Wìgwàs.

Cette nouvelle appellation est le fruit de réflexions des aînés de la communauté de Kitigan Zibi.



Wìgwàs signifie "bouleau blanc" en langue anishinabeg.

Cette essence d'arbre est centrale dans la culture et le mode de vie de ce peuple, notamment dans le domaine de la médecine autochtone et pour son utilisation dans la fabrication de canots, de paniers et d'habitations traditionnelles.

«Le nouveau nom proposé a une grande signification pour notre communauté. Nous sommes très heureux que la Ville (de Gatineau) se soit engagée sur la voie de la réconciliation et qu'elle délaisse le nom Amherst.»

- Dylan Whiteduck, Chef du conseil de bande, Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg



Rappelons que, le 21 septembre 2021, dans un geste de réconciliation, le conseil municipal de Gatineau adoptait une résolution pour mener la démarche de modification toponymique de la rue Amherst.

Jeffery Amherst est un officier de l'armée britannique qui méprisait les nations autochtones. Il avait même évoqué d'utiliser la variole (petite vérole) pour les tuer en masse.