Une femme a été agressée physiquement et sexuellement après avoir accepté de monter à bord d'un véhicule occupé par des inconnus.

La dame attendait pour un taxi tôt dimanche dernier à Gatineau, lorsqu'elle s'est faite accoster par deux hommes qui lui ont offert de la conduire à sa résidence à Ottawa.



Une fois arrivé à destination, le duo a inventé une histoire pour entrer à l'intérieur du domicile et commettre ses présumés crimes.

Voici leur description détaillée :

Le suspect no 1 a été décrit comme étant un homme de race noire âgé d’une trentaine d’années, mesurant 1,68 m (5 pi 6 po), mince et musclé, chevelure noire longue sur le dessus et plus courte sur les tempes, rasé de près et une cicatrice visible sous son œil droit. Il parlait l’anglais avec un accent, portant un survêtement blanc à motif noir de faces de tigres et des rayures noires aux bras et jambes, un tee-shirt rouge et des espadrilles montantes noires aux semelles blanches.

Le suspect no 2 a été décrit comme étant un homme de race noire âgé d’une trentaine d’années, mesurant 1,78 m (5 pi 10 po), mince et musclé, chevelure noire en tresses rastas ou torsades, longue sur le dessus et courte sur les tempes, parlant l’anglais avec un accent, portant un survêtement blanc à motif noir de faces de tigres et des rayures noires aux bras et jambes, un tee-shirt blanc, un manteau matelassé jaune, et des espadrilles Nike blanches à symbole rouge.

Leur véhicule a été décrit comme étant une berline quatre portes rouge foncé ou noire. L’intérieur et l’extérieur de la voiture étaient propres.

Police seek public’s help identifying two sexual assault suspects



Info? 📲 613-236-1222 ext 5944



Appel au public afin d’identifier deux suspects dans une affaire d’agression sexuelle



Renseignements? 📲 613-236-1222 poste 5944#ottnews #ottnouvelles https://t.co/0IWD7iq7yL pic.twitter.com/0JLxhRN1pP — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 26, 2023

Toute personne ayant des renseignements relatifs à cette affaire est priée de communiquer avec la police d’Ottawa au 613 236-1222, poste 5944. Vous pouvez aussi fournir anonymement des renseignements par la voie d’Échec au crime en composant sans frais le 1 800 222-8477 (TIPS) ou au crimestoppers.ca.