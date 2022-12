La Ville de Gatineau entreprendra mercredi soir d'importants travaux sur le boulevard Maloney Ouest afin de réaparer une conduite maîtresse du réseau d'aqueduc.

Le chantier entraînera une baisse de pression, voire un manque d'eau, pour les usagers des résidences se trouvant entre l'autoroute 50 et la rivière des Outaouais et entre l'avenue du Cheval-Blanc et la Montée Paiement.



Un avis d'ébullition entrera d'ailleurs en vigueur dès 5h jeudi matin pour ce secteur.



Pour les automobilistes, prévoyez la fermeture d'une voie dans chaque direction entre les rues Laurel et Main.



Les travaux devraient être terminés jeudi en fin de journée.