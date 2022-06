Les piscines et plages municipales pourraient devoir rester fermées cet été à Gatineau en raison d'une grève des sauveteurs.

Les quelque 300 employés du secteur aquatique de la Ville de Gatineau se sont doté d'un mandat de grève en mars dernier, afin de mettre de la pression sur leur employeur.



La grève pourrait être déclenchée dès le 24 juin.

«Il y a plus de dix mois déjà, une médiatrice a été nommée au dossier et malgré cela, les pourparlers sont demeurés dans une impasse», a indiqué le Syndicat canadien de la fonction publique par voie de communiqué. «La Ville s’entête à n’offrir qu’un maigre 2 % aux personnes salariées du secteur aquatique alors qu’elles sont sous-payées et frappées de plein fouet par l’inflation.»

Le syndicat réclame un important rattrapage salarial afin de combler l'écart avec leurs homologues travaillant ailleurs au Québec.

«Tout ce que nous demandons, ce sont des hausses salariales à la hauteur de ce que le personnel du secteur aquatique de la Ville de Gatineau mérite. Après tout, ces travailleurs et travailleuses ont de très grandes responsabilités, notamment celle d’assurer la sécurité des baigneurs», a affirmé Guy Gosselin, conseiller syndical du SCFP.

La précédente convention collective est échue depuis 2018.

