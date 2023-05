L'idée avait été évoquée par le gouvernement du Québec il y a un an, voilà que c'est officiel. L'autoroute 50, qui relie les régions de l'Outaouais et des Laurentides, portera dorénavant le nom de l'autoroute Guy-Lafleur, en l'honneur du légendaire hockeyeur québécois.

«En dehors de la glace, le hockeyeur était aussi un être humain formidable, qui est toujours resté humble. Je remercie la famille de M. Lafleur d'avoir accepté que le Québec puisse commémorer cette légende du hockey qui a marqué plusieurs générations en donnant ce nom à l'autoroute 50», s'est réjoui le premier ministre François Legault.

M. Legault, qui s'est déplacé mercredi à Thurso, ville natale du Démon blond, a salué la mémoire de Guy Lafleur, soulignant qu'il avait «rendu tout le Québec fier». «Ça prend un an après le décès avant que l'on puisse faire une annonce. On a été en mesure d'agir rapidement afin d'honorer [...] un homme plus grand que nature», a-t-il expliqué.

Le premier ministre a aussi souligné le caractère «accessible» et «généreux» du gagnant de cinq coupes Stanley. «Il n'a pas manqué non plus de faire vibrer la fibre nationaliste. Le plus important pour les Québécois, c'est la fierté. On avait au Québec le meilleur joueur de la Ligue nationale», a mentionné M. Legault, lui-même grand partisan de hockey.

Guy Lafleur était «proche du monde, direct, des fois trop, et proche de ses origines. Il était fier de dire qu'il venait de Thurso», a souligné le PM visiblement heureux de pouvoir enfin annoncer le changement.

Avec ses 160 kilomètres, l'autoroute Guy-Lafleur est la troisième plus longue au Québec «dont le nom rappelle une personne», mais l'unique issue du domaine sportif.

«Guy, Guy, Guy!» a aussi lancé François Legault lors de l'annonce.

Martin Lafleur, fils du défunt numéro 10, a affirmé qu'il est «très émouvant de penser que la mémoire de Guy sera aussi rappelée quotidiennement à des milliers de gens qui emprunteront l'autoroute portant maintenant son nom.»

Avec des informations de La Presse canadienne