Hockey Québec mènera une enquête indépendante sur les allégations de racisme qui ont éclaboussé le hockey mineur en Outaouais au printemps dernier.

Les joueurs de l'équipe M15 AAA de l'Intrépide de Gatineau qui avaient été suspendus pourront rerprendre leurs activités pendant le déroulement de l'enquête, mais devront suivre une formation sur le respect.



Hockey Québec a fait savoir hier que le processus de plainte entamé au printemps dernier n’a pas pu être complété et mené à terme.

L'enquête indépendante devrait permettre d'émettre des recommandations pour prévenir, traiter et sanctionner toute forme de racisme.

« Hockey Québec prend à cœur et au sérieux sa responsabilité de protéger ses membres en leur offrant un environnement sain, sécuritaire, exempt de toute forme de maltraitance, et dans lequel ils peuvent exercer leurs activités et pratiquer leur sport en toute confiance, a soutenu le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault. Hockey Québec réitère l’importance qu’il accorde à ne tolérer aucun geste de racisme, d’intimidation ou de harcèlement à tous les niveaux et à tous les paliers de l’organisation. Hockey Québec reconnaît la valeur du processus prévu à la Politique en matière de protection de l’intégrité et accueille avec grand respect et intérêt la recommandation de l’Officier des plaintes. »