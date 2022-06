Il manque actuellement 4 400 logements dans le Grand Gatineau pour répondre aux besoins de tous les ménages.

C'est ce qu'avance l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), qui affirme qu'il est impératif d'intensifier, le plus rapidement possible, le rythme des mises en chantier résidentielles.



La solution n'est toutefois pas des plus simples vu le coût des matériaux, la rareté de la main-d’œuvre et les difficultés d'approvisionnement.



«Il n'y a pas de solution miracle et la situation est d'autant plus complexe que les coûts de construction ont explosé depuis la pandémie. Une maison neuve de même superficie et de même qualité de construction se vend 35% plus cher aujourd'hui qu'avant la pandémie.»

- Paul Cardinal, Directeur du service économique à l'APCHQ



À ce déficit s'ajoutent les quelque 1 000 ménages de Gatineau qui sont en attente d'habitations à loyer modique ou d'un supplément au loyer régulier.

- Avec la collaboration de Maxime Brindle, Journaliste, Noovo Info