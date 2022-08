Impératif français accuse la Ville de Gatineau d'être complice de l'anglicisation et de l'«ontariorisation» de la rive québécoise.

L'organisme dénonce, dans un communiqué intitulé «Gatineau, ville ontarienne?», l'inaction et les pratiques de la ville qui contribuent, selon lui, à l'anglicisation des institutions et de la population.



Parmi les mesures dénoncées, il y a notamment les campagnes de séduction des développeurs, promoteurs et courtiers immobiliers du Québec en Ontario avec l’appui des autorités publiques, les pratiques d’urbanisation de la Ville, les exigences de la connaissance de l’anglais à l’embauche pour accommoder des citoyens qui imposent l’anglais partout plutôt que d’apprendre le français et la complicité municipale et de la Sécurité publique de Gatineau dans le dossier du trafic fiscal et du trafic identitaire.

Selon les plus récents chiffres du recensement, entre 2016 et 2021, le nombre d'unilingues anglophones a bondi de 26% à Gatineau, alors que le nombre d'unilingues francophones a diminué de 4%.

« Ce n’est pas le temps de jouer à l’autruche, martèle M. Perreault! Nous vous invitons à communiquer avec les conseillers, conseillères et la mairesse de Gatineau pour vous enquérir des politiques que le conseil municipal et son administration entendent adopter et renforcer pour que cesse l’ontariorisation et l’anglicisation de Gatineau. »