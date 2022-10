En Outaouais, le nombre de personnes qui se tournent vers les banques alimentaires ne cesse d'augmenter.

En l'espace d'un an seulement, près de 20,000 citoyens par mois, ont eu recours au dépannage alimentaire offert par les organismes affiliés à Moisson Outaouais. Il s'agit d'une augmentation de plus de 35% par rapport à l'an dernier, passant de 16 008 à plus de 19 000 personnes aidées par mois, tous services confondus, selon le Bilan-Faim 2022. Par ailleurs, l'organisme note une augmentation de 67 %, des demandes d’aide depuis 2019.

Le réseau subit une forte pression selon le directeur-général de Moisson Outaouais, Armand Kaylolo. Les organismes font face à une demande grandissante depuis deux ans et 62 % d'entre eux ont déclaré avoir manqué de denrées dans la dernière année. La grande majorité a dû se résoudre à faire des achats. Monsieur Kayolo ajoute que le réseau subit un double impact: les organismes ont moins de denrées et les aliments coûtent plus cher.

« Pour Moisson Outaouais, cette forte augmentation soulève de nouveaux défis sur l’approvisionnement de denrées et sur les frais opérationnels autant pour nous que pour nos 50 organismes affiliés. D’ailleurs, depuis 2018, le nombre de personnes aidées mensuellement a augmenté de 86 %. Cette évolution exponentielle de la demande d’aide alimentaire pousse Moisson Outaouais à se réinventer et à trouver des pistes de solutions afin de continuer d’offrir à manger aux personnes vulnérables. La faim n’est pas un privilège, c’est un droit humain. Nous affrontons l’inflation ensemble, mais je reste optimiste, car nous avons un réseau d’entraide solide et un soutien incontestable de la population. »

- Armand Kayolo, Directeur général de Moisson Outaouais

Cette année, la majorité des demandes provient des ménages vivant de l’aide sociale, d'une pension de vieillesse ou de l'assurance-emploi.