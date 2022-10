Une importante saisie de drogues s'est déroulée samedi à Gatineau à la suite de l'interception d'un passager qui prenait place à bord d'un taxi sur la rue Laval dans le secteur Hull.

Vers 5h, des policiers ont reconnu Jamie Joseph Picard, 37 ans, sur la banquette arrière du véhicule, lui qui faisait l'objet d'un mandat d'arrestation.



Parmi les objets confisqués, notons plus de 330 grammes d'héroïne, plus de 260 grammes de métamphétamines en bloc et en poudre, une arme à impulsion électrique, ainsi qu'un portefeuille contenant un insigne du Service de police de la Ville d'Ottawa et près de 13 000 $ en devises canadiennes.