Les policiers d'Ottawa ont mis la main vendredi sur une importante quantité de drogues lors d'une frappe sur le chemin Southgate.

La perquisition a entre autres permis la saisie de plus de 80 grammes de cocaïne et de centaines de comprimés d'hydromorphone et d'oxycodone.



Crime gun, drugs and currency seized following warrant execution in South Keys areahttps://t.co/71L3i4TjRq

~

Saisie d’une arme à feu liée au crime, de drogue et d’argent dans le cadre d’une perquisition dans le secteur de South Keyshttps://t.co/Mo8eUPjiPz pic.twitter.com/MrqDWuGPET — Ottawa Police (@OttawaPolice) March 6, 2023

Une arme à feu prohibée, des munitions ainsi que plus de 100 000$ en argent comptant ont de plus été confisqués par les forces de l'ordre.



Thang Van Josua, un homme âgé de 21 ans d'Ottawa, est comparu devant les tribunaux au cours de la fin de semaine.

Voici la liste complète des objets saisis: