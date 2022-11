●

Drogues et objets saisis lors de ces deux perquisitions: – 98 702 comprimés de méthamphétamine;

– 89,5 g de cannabis;

– 1 203 g de haschisch;

– 5,6 g de cocaïne;

– 1,1 g de purple (mélange d'héroïne et de fentanyl);

– 0,2 g de crack;

– Un papier buvard imbibé de LSD;

– 166,4 g de psilocybine (champignons magiques);

– Plus de 20 fioles de haschisch liquide;

– Une dizaine de comprimés de médicaments de prescription;

– 92,5 ml de GHB;

– 825,37 g de cocaïne de couleur orange;

– 28,33 g de stupéfiants s'apparentant à de la MDMA (ecstasy);

– Un paquet de 350 mg de Dank Gummies THC (cannabis illicite);

– Une vapoteuse de THC (cannabis illicite);

– Un contenant de 1,34 oz d'huile de CBD (cannabis illicite);

– Un paquet de cigarettes de contrebande;

– Un peu plus de 5 000$ en devises canadiennes;

– Un appareil pour compter l'argent;

– 14 munitions de calibre 410 Winchester;

– 228 cartes de crédit prépayées Vanilla d'une valeur de plus de 30 000$;

– Une camionnette Toyota Tundra d'une valeur de 55 000$;

– 4 balises de repérage GPS;

– Divers articles servant à emballer et transporter des stupéfiants; et

– Une arme à impulsion électrique.