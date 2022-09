Le Parti libéral du Québec promet d'octroyer des salaires comparables à l'Ontario aux infirmières de l'Outaouais.

Cette promesse entraînerait des coûts d'environ 60 millions de dollars par année.



Selon le parti, cette mesure permettrait à la région d'avoir une meilleure attraction et rétention de son personnel infirmier.

« L’été dernier, la salle d’urgence de l’hôpital de Gatineau a dû fermer pendant des mois, le service d’obstétrique au Pontiac est toujours fermé et le rattrappage des chirurgies en Outaouais se fait au ralenti, a indiqué le Parti libéral du Québec par voie de communiqué. Il nous faut donc être à l’écoute et aller plus loin que l’offre de primes temporaires, très difficiles à obtenir, mises de l’avant par la CAQ. Force est de constater que la solution caquiste ne suffit pas et que nous devons passer à l’action. »

La candidate libérale dans Hul,, Maryse Gaudreault, a également promis hier la rénovation complète du CHSLD Lionel-Émond.

« Au moment où la pandémie a mis en lumière les impacts négatifs des chambres multiples dans nos CHSLD, le gouvernement de la CAQ persiste et signe et du même coup, abandonne les aîné.e.s du comté de Hull, affirme Maryse Gaudreault. Pire encore, en juin 2021, ce même gouvernement a annoncé une somme de 150 millions de dollars pour les rénovations fonctionnelles dans les CHSLD. Même s’il est écrit noir sur blanc que le CHSLD Lionel-Émond devait être rénové dans les documents officiels du MSSS, rien, absolument rien de ce montant n’a été accordé aux aîné.e.s de Gatineau. » a déclaré Madame Gaudreault.