Un conducteur qui se croyait plus rusé que la police devra finalement piger un peu plus creux que prévu dans sa poche.

Le Gatinois de 35 ans, qui a été intercepté hier matin sur la route 105 à La Pêche pour un excès de vitesse, a décidé d'appeler le 9-1-1 parce que le policier refusait de lui montrer la vitesse radar.

« Malgré les explications du policier concernant le refus lié à la demande, l’homme est toujours insatisfait et communique tout de même avec le 911 et ce malgré l’avis contraire puisqu’il s’exposait à un constat d’infraction en surplus », a expliqué la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais par communiqué.

L'homme aurait même informé le policier qu'il ne croyait pas qu'il était un vrai policier.



En plus de son constat d'infraction de 312$ pour la vitesse et de 64$ pour ne pas avoir été en possession de sa preuve d’assurance, le Gatinois devra s'acquitter d'une amende de 504$ pour avoir appelé la police sans motif valable.

« Il est important de savoir qu’en matière de vitesse les policiers n’ont aucune contrainte légale les obligeant à montrer la vitesse au radar et ce pour de multiples raisons techniques et de formation et que le fait de refuser au défendeur de voir la vitesse n’est pas une défense possible à la Cour », a conclu la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.