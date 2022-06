Le décès d'un bébé de six mois, en mars dernier, dans un motel d'Ottawa soulève une vague d'indignation.

Plusieurs pointent du doigt la stratégie de lutte à l'itinérance de la ville, alors que le motel Ottawa Inn sert de refuge d'urgence pour les sans-abris.



Le conseiller Mathieu Fleury, notamment, croit qu'il ne suffit pas de leur fournir un toit sous lequel dormir, et affirme qu'il faut aussi leur fournir des services et de l'aide.

« Le logement avec appuis pour les familles est un besoin urgent, a-t-il écrit sur Twitter. Un bébé de six mois est mort à cause d'enjeux systémiques. Une mère célibataire de 3 enfants ayant des besoins complexes et vivant dans une chambre de motel a laissé son bébé seul. Pour l'instant, (la Ville d'Ottawa) a besoin d'une présence d'une équipe (avec services sociaux, santé, appuis aux jeunes) sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les motels louer pour les familles. »

Entre temps, le Service de police d'Ottawa a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du décès du bambin.