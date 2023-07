Les Forces armées canadiennes ont débuté mardi des manœuvres pour repêcher l'hélicoptère qui s'est écrasé dans la rivière des Outaouais le 20 juin dernier, non loin de Petawawa.

Le CH-147F Chinook sera remonté à la surface à l’aide de barges, puis soulevé par une grue jusqu’à la berge.



Une fois sorti de l'eau, il sera inspecté par le personnel de la Direction de la Sécurité des vols de l’Aviation royale canadienne afin de tenter de faire la lumière sur cette tragédie.

Une barrière flottante a par ailleurs été installée pour contenir des liquides qui pourraient se dégager de l’hélicoptère lors de l’opération.

Deux militaires sont morts lors de cet accident, soit Marc Larouche, un Abitibien âgé de 53 ans, et David Domagala, un Ontarien de 32 ans. Deux autres membres du 450e escadron tactique qui prenaient place à bord de l'appareil avaient subi des blessures mineures lors de l'impact.

L'hélicoptère s'est écrasé pendant un exercice d'entraînement nocturne qualifié de «routinier». La cause de l'accident restait inconnue, mercredi.

L'année dernière, l'armée de l'air américaine a temporairement immobilisé sa flotte de Chinooks après que des fuites de carburant aient provoqué plusieurs incendies de moteur.

Les hélicoptères Chinook sont destinés au transport de personnel et de matériel et ont été utilisés lors de catastrophes naturelles et de situations d'urgence partout au Canada. La version canadienne du CH-147F a été modifiée spécifiquement pour les vols long-courriers et dispose d'une plus grande capacité de carburant.

Avec des informations de La Presse canadienne.