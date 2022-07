La Police provinciale de l'Ontario tente d’identifier un homme qui a volé pour plus de 55 000$ de marchandise dans un commerce de Limoges, dans l'Est ontarien.

Le suspect s’est rendu à l'établissement du chemin Limoges dimanche, vers 4h15 le matin, et est reparti avec deux motomarines et une remorque.



Les policiers, qui demandent maintenant l’aide du public pour l’identifier, le décrivent comme un homme caucasien de 45 à 55 ans, chauve, de corpulence moyenne et mesurant environ 5'10".

Il circulait à bord d'un camion U-Haul 15' Supermover.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, il pourrait y avoir plus d’une personne impliquée dans ce vol.

L'enquête se poursuit.

Do you recognize this person? #RussellOPP is investigating a theft that occurred at a local business in Limoges in the early morning of July 10. Anyone with information is asked to call 1-888-310-1122. ^mb pic.twitter.com/v1hfKx1NzY