L'Outaouais dispose maintenant d'un plan d’action en loisir culturel.

Un comité consultatif a mis de l'avant de grandes orientations pour répondre aux enjeux soulevés dans le cadre d'une vaste consultation sur ce thème.

«Le loisir culturel est intéressant, car il se retrouve partout et non seulement dans les lieux plus traditionnels comme les salles de spectacles ou les bibliothèques, mais il y en a vraiment dans toutes les sphères de nos vies.»

- Virginie Lacombe, Agente de développement, Loisir Sport Outaouais

Loisir sport Outaouais a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et en plein air.