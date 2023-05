L'Outaouais est l'une des régions les plus affectées par la maladie de Lyme au Québec.

Les cas humains sont en croissance continue depuis 2017 et rien ne laisse présager que la prochaine saison estivale fera exception à la règle.



La prévention reste donc la meilleure option, car les conséquences de la maladie peuvent être lourdes.

«C’est une maladie qui peut atteindre plusieurs organes, d’où vraiment l’importance de prévenir afin de ne pas être piqué par les tiques.» - Dre Christelle Kom Mogto, Médecin en santé publique, Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)

Les zones les plus à risque dans la région sont les boisés et hautes herbes du Pontiac, des Collines-de-l'Outaouais et de Gatineau.



Prévention

Bien qu’un traitement préventif puisse être administré après une morsure de tique dans certains secteurs et selon certaines conditions, voici quelques précautions à prendre entre les mois de mai et novembre pour éviter un tel scénario:

Portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs.

Entrez votre chandail dans votre pantalon ainsi que le bas de celui-ci dans vos chaussettes ou vos bottes.

Utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’Icaridine en suivant les conseils d’application du fabricant.

En randonnée, marchez de préférence dans les sentiers et évitez les hautes herbes.

Coupez les herbes hautes et les broussailles autour de votre maison et tondez votre gazon, particulièrement près des aires de jeu des enfants.

Enlevez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui se trouvent sur la pelouse et au bord des réserves de bois et du cabanon.

Inspection

Au retour d’une activité extérieure en milieux boisés ou semi-boisés, examinez vos enfants, votre équipement, votre animal de compagnie et tout votre corps, particulièrement les zones chaudes et cachées, comme le derrière des oreilles et des genoux, les aisselles et les aines.

Si une tique est accrochée à la peau, enlevez-la à l’aide d’une pince à sourcils et conservez-la dans un contenant bien fermé. N’oubliez pas de noter la date et le lieu de votre sortie. Ces informations pourraient être utiles par la suite, si vous consultez un professionnel de la santé.

Si des symptômes sont observés au cours du mois suivant une piqûre, tels que des rougeurs à l’endroit de la piqûre, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et une raideur à la nuque, consultez un médecin.

Pour en savoir plus :

- Zones endémiques au Québec: https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme

- Maladie de Lyme: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme