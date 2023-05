L'Outaouais obtient la pire note de la province pour ses bibliothèques publiques.

Selon les plus récentes données de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, la région se positionne bonne dernière à ce chapitre à l'échelle provinciale avec une note de 55%.



Devant cette situation, quelque 1 000 élèves des quatre coins de Gatineau ont pris la plume afin de plaider cette cause auprès des élus municipaux.

«Nos bibliothèques n’ont pas vraiment beaucoup de livres et de bibliothécaires, ce qui est vraiment grave. (…) On a besoin de plus de livres pour les jeunes et les adultes.» - Sophia Diarra, Élève de 4e année, École de l'Amérique-Française

Des élèves et des enseignants d'une vingtaine d'écoles se présenteront ainsi mardi soir à la séance du conseil municipal pour remettre leurs lettres et propositions à la mairesse et aux conseillers.



Liste des écoles participantes à l’initiative Ma bibliothèque de rêve

École de l’Oiseau Bleu

École du Marais

École de l’Amérique-Française

École du Vieux-Verger

École Saint-Rédempteur

École Du Vallon

École des Cépages

École internationale du Village

École des Trois-Portages

École du Grand-Héron

École de l’Escalade

École de la Source

École la Traversée

École de Touraine

École des Trois-Saisons

École l’Équipage

École du Nouveau-Monde

École des Apprentis-Sages

École de la Sablonnière

École des Rapides-Deschênes

Collège Saint-Joseph de Hull

Quelques extraits de lettres écrites par des élèves

«Voici des idées pour nos bibliothèques : des petites cabanes pour (les) plus jeunes, (…) un petit buffet à collations et une chambre pour lire avec un animal de compagnie.» - Kerren Gnagniko, 6e année, École des Cépages

«Vous pourriez créer un bibliobus qui parcourt les rues de Gatineau puisqu’il offrirait encore plus de possibilités aux lecteurs.» - Japheth Johanne Tchapnga Yakeu, 6e année, École des Cépages