L'Université du Québec en Outaouais (UQO) pourra bientôt former un seul et unique campus.

Le projet vise un agrandissement du complexe universitaire sur la rue Alexandre-Taché et, par conséquent, le rapatriement à cet endroit des activités actuelles tenues au pavillon Lucien-Brault.

« Ça va être la création d'un quartier universitaire où vont se côtoyer plus de 6 000 étudiants et ça va mousser la vitalité de la ville et de la région, (tout en) moussant l'attractivité de l'Université du Québec en Outaouais. »

- Danielle McCann, Ministre de l'Enseignement supérieur du Québec



L'UQO offrira d'ailleurs un nouveau baccalauréat en droit à l'automne 2023.

« Ça va nous permettre de bonifier notre offre de programmes et d'enrichir de façon considérable l'expérience étudiante pour les générations à venir. »

- Murielle Laberge, Rectrice, Université du Québec en Outaouais

Trois nouveaux programmes d'études ont du coup été dévoilés pour le Cégep de l'Outaouais, soit Techniques de travail social, Technologie de radiodiagnostic et Techniques de gestion et d'intervention en loisir.