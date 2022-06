L'accessibilité restreinte à des médecins sur-le-champ force de plus en plus de parents à se tourner vers le Centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien (CHEO), au grand désespoir de ses responsables.

L'urgence du CHEO débordait à un point tel le week-end dernier que pas moins de 16 patients étaient en attente d'un lit à un certain moment, dont certains depuis 48 heures.

Les administrateurs de l'établissement de santé ont même affiché un long message sur Twitter dimanche demandant aux parents d'éviter l'urgence et de trouver des solutions alternatives.



Depuis le début du mois de juin, l'urgence du CHEO compte en moyenne 235 patients par jour.

