La Coalition Avenir Québec souhaite faire une priorité du prolongement du boulevard La Vérendrye jusqu'au boulevard Lorrain.

Le candidat dans Chapleau, Mathieu Lévesque, a promis mardi de faire avancer le projet s'il est élu le 3 octobre.



« C’est un dossier qui me tient à cœur et qui va permettre du développement économique, il est temps d’obtenir le réseau de transport que l’Outaouais mérite, a affirmé le candidat caquiste. Le travail des quatre dernières années a été déterminant pour notre développement collectif et je m’engage à le poursuivre durant les quatre prochaines années. »

Mathieu Lévesque s'engage aussi à élargir le boulevard à deux voies dans chaque direction entre le boulevard Gréber et la montée Paiement.